Papa Francesco, foto con piumino diventa virale sul web: ma è un fake

Dalle ricerche di Google Trends emerge come il picco di popolarità delle voci “Papa Francesco piumino/giubbotto” sia stato raggiunto il 26 marzo. L’immagine sbarca su Twitter il 25 marzo intorno alle 16 e viene postata dall’utente Leon. Come detto, Twitter specifica la natura artefatta della foto e rimanda a Reddit, un social molto diffuso negli Stati Uniti. Cliccando sul link si accede a una serie di quattro immagini raffiguranti il Papa con addosso - appunto - il piumino. L’album si chiama “The Pope Drip” ed è stato creato dall’utente trippy_art_special. Il suo profilo risulta sospeso.

Midjourney

Come specifica FanPage, la foto è stata creata con Midjourney, un sistema di intelligenza artificiale fra i più semplici da utilizzare. Basta mandare un comando descrivendo l’immagine che si desidera creare: a quel punto fa tutto il software, che ne produce quattro. Non è la prima volta che questa tecnologia rimbalza sulle cronache nazionali e internazionali: era già stata utilizzata per creare foto di Vladimir Putin inginocchiato davanti a Xi Jinping e per raffigurare l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump arrestato dall’Fbi. Ancora una volta, tutto falso.