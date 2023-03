The Next Enemy Plants: la campagna social contro gli hater

Einhell, brand tedesco di apparecchi wireless per il giardinaggio e il bricolage, ha deciso di sfruttare l’intelligenza AI per combattere gli attacchi degli hater. The Next Enemy Plants è la nuova irriverente campagna, firmata Different, che si pone l’obiettivo di epurare il giardino del web dalle malerbe, grazie all’intelligenza artificiale che riesce a creare l’immagine simbolica dell’abuso online: l’erba cattiva, rappresentata come un’entità malevola che cresce e si diffonde sul web, soffocando la libertà di espressione e minacciando la sicurezza degli utenti. Il Brand ha così creato un’immagine potente e memorabile. E il tono irriverente e scomodo della campagna ha lanciato apertamente una sfida ai leoni da tastiera, invitandoli a smettere di infastidire gli altri utenti.