Safer Internet Day, il cyberbullismo è in aumento o in calo? I dati

Ma il fenomeno del cyberbullismo è in aumento o in calo? Ne parliamo oggi che è il Safer Internet Day. Si tratta, come dice il sito ufficiale italiano “di una ricorrenza annuale istituita nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo”. È organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea. L’obiettivo è far riflettere i ragazzi sull’uso consapevole della Rete.

I dati

Può essere, nel nostro caso, un’occasione per fare il punto sul cyberbullismo. L’ultimo rapporto del Clusit, l’associazione italiana per la sicurezza informatica, ci dice che i casi sono aumentati in un anno del 13%. I minori denunciati in un anno sono stati 136 con un aumento del 15% rispetto all’anno precedente. Sono sempre più frequenti, dice il rapporto, i casi in cui l’uso di immagini sessuali, la loro realizzazione, la circolazione di queste in chat e messaggistica istantanea sono spesso i primi passi per vere e proprie campagne diffamatorie avviate contro coetanei, “colpevoli” di essere a qualche titolo “diversi”.