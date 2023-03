Apple annuncia la nuova app Apple Music Classical

Un’esperienza completa per chi ama la musica classica, con centinaia di playlist curate dalla redazione, migliaia di album esclusivi, biografie approfondite dei compositori, guide di approfondimento per molte opere fondamentali, una navigazione intuitiva e tanto altro

Il lancio di Apple Music Classical è previsto per il 28 marzo, ma il preordine è possibile già da adesso. Si tratta di una nuovissima app progettata appositamente per la musica classica che permette di cercare in modo semplice e veloce qualsiasi registrazione nel più vasto catalogo di musica classica al mondo grazie a una ricerca totalmente ottimizzata. L’utente potrà ascoltare i brani alla massima qualità audio disponibile e sperimentare molte composizioni in un modo completamente nuovo grazie all’avvolgente audio spaziale. Un’esperienza più completa per chi ama la musica classica, con centinaia di playlist curate dalla redazione, migliaia di album esclusivi, biografie approfondite dei compositori, guide di approfondimento per molte opere fondamentali, una navigazione intuitiva e tanto altro.