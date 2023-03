Quarant'anni fa in vendita il primo cellulare, inizio di una nuova era

GUIDA ACQUISTI

I migliori smartphone per chi ha un budget di massimo 300 euro

Tra le molte offerte che offre il mercato degli smartphone esistono fasce di prezzo ben definite che possono realmente fare la differenza nella scelta del dispositivo. Certamente scegliere smartphone di fascia alta potrebbe sembrare la scelta migliore, eppure ci sono tutta una serie di alternative low budget che, seppur dovendo rinunciare a qualcosina, possono soddisfare le necessità di gran parte dell’utenza. Ecco una selezione dei migliori smartphone in commercio per chi ha un budget di massimo 300 euro

SAMSUNG - GALAXY A21S uno smartphone uscito in commercio come una serie di fascia media di casa Samsung, ma che non ha nulla da invidiare ai modelli più costosi. Ottimo schermo, buonissime performance sia per il lavoro che per il tempo libero e quattro fotocamere per scattare foto incredibilmente realistiche. Prezzo da 169€

ONEPLUS Nord N100, un telefono pensato per chi utilizza il proprio dispositivo mobile in maniera intensa, per questo è dotato di una grande batteria che non vi lascerà mai a corto di energia. Stiamo parlando di uno smartphone potente e versatile che è in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti ma a un prezzo contenuto. Prezzo da 177,99