Netflix, stop a condivisione account in Spagna, Canada e Nuova Zelanda

Netflix ha annunciato una restrizione nella condivisione degli account in Spagna, Portogallo, Canada e Nuova Zelanda. In concreto, in questi mercati, potranno utilizzare lo stesso account alle tariffe attuali soltanto gli utenti che risiedono nella stessa casa, che dovrà essere indicata come "sede" dell'abbonamento. Per poter condividere il proprio account, gli abbonati "standard" e "premium" dovranno aggiungere un sovrapprezzo rispetto alla quota mensile pagata per fruire i contenuti della piattaforma streaming. L'aumento sarà pari a 7,99 dollari in Canada e Nuova Zelanda, 3,99 euro in Portogallo e 5,99 euro in Spagna. In questo modo si potrà aggiungere un massimo di due persone all'abbonamento. Non è più prevista invece la condivisione dell'account per gli abbonati "base" con pubblicità.