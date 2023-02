"Peter Ace è morto in un incidente": la bufala virale e la smentita

Il 19enne è stato costretto a pubblicare un video sui social per smentire. “Sono morto per 24 ore?”, si chiede sarcasticamente nel suo post

Su Tiktok giravano dei video in cui gli utenti sostenevano che l'influencer Peter Ace fosse morto. Nei post in questione si vedeva un contributo artefatto montato con uno spezzone di un telegiornale che annunciava: “La terribile vicenda che arriva da Torino dove un giovane di soli 19 anni...”. Nel video le parole del conduttore vengono interrotte da delle immagini di un’ambulanza a sirene accese. La verità però è che si tratta di una fake news. Il 19enne romano conosciuto con il nickname di Peter Ace, è un tiktoker e youtuber da milioni di follower. Il suo debutto su Youtube risale al 2015 ma l’influencer non ha mai reso noti in questi anni molti dettagli sulla sua vita privata.

La smentita di Peter

Ore dopo che la notizia della sua presunta morte aveva fatto il giro del web, l’influencer è stato costretto a postare un video sui suoi canali social per smentire la bufala, dimostrando a tutti di essere ancora in vita. Il 19enne tiktoker è intervenuto per fermare i numerosi video falsi rimbalzati sulle piattaforme che riportavano la fake news sulla sua scomparsa in seguito a un incidente. “Sono morto per 24 ore?”, si chiede sarcasticamente Peter nel suo post. “Nelle ultime ore - spiega mostrando il video artefatto montato sull’edizione del Tg - stanno uscendo tantissimi video che mi ritraggono morto”.