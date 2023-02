Tim down: segnalazioni in tutta Italia

"È stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione del problema''. Lo comunica un portavoce della società, in merito ai disservizi che si stanno registrando. I problemi maggiori sembrano provenire come sempre dalle grandi città, tra cui Torino, Milano, Bologna, Genova, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Al momento non si conoscono le cause, ma è escluso un attacco hacker

Prosegue il periodo nero di operatori e provider, dopo le lunghe vicissitudini di Libero - con tanto di coda nelle ultime ore - oggi è il turno di TIM, che risulta non funzionante in tutta Italia, da nord a sud. Le segnalazioni sono migliaia al momento sono 6.000 ma sono in continua crescita - e riguardano l'accesso a internet da postazione fissa e, in parte, anche da mobile. Downdetector che mostra il malfunzionamento della rete TIM, ha più di 8000 segnalazioni intorno alle 13. I problemi maggiori sembrano provenire come sempre dalle grandi città, tra cui Torino, Milano, Bologna, Genova, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Al momento non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali in merito, né si conoscono le cause di questo diffuso down, ma è stato escluso un attacco hacker. - ''È stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione del problema'' ha fatto sapere un portavoce della Tim, in merito ai disservizi che si stanno registrando.