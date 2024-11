Ecovacs, più tempo libero con il Black Friday: sconti fino al 37%

Si possono risparmiare fino a 500 euro sui modelli di punta della linea DEEBOT. E, per potersi muovere con più facilità tra la gamma di offerte, l’azienda di robotica domestica intelligente ha ideato una guida che aiuta a individuare il dispositivo ideale in base agli spazi in cui verrà usato ascolta articolo

Al via le promozioni di ECOVACS per il Black Friday 2024. Gli sconti arrivano fino a 500 euro sui modelli di punta della linea DEEBOT, una gamma progettata per soddisfare le esigenze più diverse: dagli amanti degli animali domestici a chi preferisce un arredamento elegante, da chi ha spazi ampi a chi vive invece in ambienti più contenuti. Per potersi muovere con più facilità tra la gamma di offerte, l’azienda di robotica domestica intelligente ha ideato una guida che aiuta a individuare il dispositivo ideale, con sei profili diversi e sei soluzioni su misura. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

DEEBOT T30S COMBO COMPLETE Il DEEBOT T30S COMBO COMPLETE è ideale per case con tappeti e pavimenti misti, poiché la potente aspirazione e la funzione di sollevamento dei panni sui tappeti consentono di pulire efficacemente superfici diverse e navigare tra i pezzi di arredo. Il dispositivo è adatto anche a chi predilige soluzioni complete e versatili e a chi piace sperimentare con diversi accessori per la pulizia, che sia per aspirare i materassi o raccogliere le briciole sul piano della cucina. Le caratteristiche del dispositivo: Potenza di aspirazione di 11.000 Pa

Pulizia intelligente, grazie al sistema Intelligent Deep Mopping, che riconosce il livello di sporcizia dell'acqua e torna all'area precedente per pulire di nuovo

Funzionalità TruEdge™ e ZeroTangle

Combinazione di un robot e di un'aspirapolvere portatile, filtraggio a 4 stadi e tre diversi accessori e spazzole per una pulizia profonda e accurata

Doppio svuotamento automatico sia per l'aspirapolvere portatile che per l'aspirapolvere robot Prezzo al dettaglio: 1.299€, prezzo promozionale: 949€

DEEBOT X5 OMNI L’X5 OMNI è perfetto per case moderne con ampi spazi e arredamenti minimalisti: il design elegante e la forma a D ultra-sottile, dotata di LiDAR integrato e tecnologia a luce strutturata, consente di navigare sotto i mobili e attraverso passaggi stretti per una pulizia accurata di tutta la casa, soprattutto se ricca di arredi e pezzi di design. L’X5 OMNI è la scelta definitiva per chi cerca il massimo della tecnologia e della pulizia senza interruzioni. Il robot si differenzia per: Potenza di aspirazione di 12.800 Pa

Funzionalità TruEdge™ e ZeroTangle

Svuotamento automatico del contenitore della polvere nella stazione OMNI e lavaggio del mocio a 70°C

Tecnologia LiDAR e apprendimento assistito da IA per una navigazione affidabile in ambienti che cambiano continuamente Prezzo al dettaglio: 1.099€, prezzo promozionale: 799€

DEEBOT T30S PRO Il DEEBOT T30S PRO è ideale per i proprietari di case particolarmente vissute, come famiglie con bambini piccoli e animali domestici. Grazie alla navigazione avanzata è infatti in grado di evitare ostacoli come giocattoli sparsi, ciotole e cucce. Garantisce inoltre un ambiente sicuro e igienizzato grazie al sistema di videosorveglianza e all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Caratteristiche principali: AI Power per riconoscere e gestire anche le macchie più ostinate

Modalità “Pet” adatta alla presenza di animali domestici

Tecnologia AIVI 3D per identificare i vari ostacoli sul pavimento e ottimizzare la pulizia in totale sicurezza senza intervento manuale

Opzione di controllo vocale e video manager per accedere alla videosorveglianza della casa tramite smartphone Prezzo al dettaglio: 1.099€, prezzo promozionale: 699€

DEEBOT T30 PRO OMNI Ideale per case molto grandi e su più piani, il T30 PRO OMNI può memorizzare più piani e riconoscere ostacoli dinamici, adattandosi a spazi complessi. È perfetto per chi desidera un dispositivo smart e potente, integrabile anche in ambienti di design grazie all’estetica elegante. È dotato anche di sensori avanzati che adattano dinamicamente il percorso di pulizia. Il robot è anche dotato di: Assistente vocale YIKO, sistema intelligente di post-pulizia e sistema intelligente di pulizia grazie a Intelligent Deep Mopping

Pulizia e asciugatura automatica del mocio per i più alti standard di igiene e praticità Prezzo al dettaglio: 999€, prezzo promozionale: 629€

DEEBOT N30 PRO OMNI Questo modello è ideale per case che presentano stanze e spazi ben separati, poiché con la sua mappatura avanzata garantisce una pulizia precisa in ogni ambiente. È perfetto per i proprietari di animali domestici che necessitano di una pulizia quotidiana per rimuovere i peli in modo veloce ed efficace. Altri punti di forza: Tecnologia Anti-Groviglio ZeroTangle 2.0 che elimina efficacemente capelli e detriti aggrovigliati grazie a setole a forma di V e un sistema a tripla V

Pulizia precisa di bordi e angoli grazie alla tecnologia TrueEdge™ e i sensori 3D

Aspirazione potente da 10.000Pa con un sistema che regola automaticamente l’intensità

Stazione OMNI che svuota automaticamente il robot, e include il lavaggio e l’asciugatura ad aria calda dei moci

Controllo intuitivo con l’app ECOVACS HOME, che permette di personalizzare le impostazioni di pulizia, e navigazione avanzata grazie a TrueMapping 2.0 per coprire ampie aree senza interruzioni Prezzo al dettaglio: 699€, prezzo promozionale: 549€