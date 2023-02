“Unstoppable”, il progetto di As Roma, Toyota e KINTO per i disabili

Nasce così “Unstoppable”, una iniziativa che pone al centro le persone della comunità giallorossa e non solo, con la volontà di offrire un servizio di trasporto in piena armonia con i valori di sostenibilità ed inclusività che accomunano AS Roma e il Gruppo Toyota.

Una partita quella della responsabilità sociale che AS Roma e il Gruppo Toyota, Main Global Partner di AS Roma, con i marchi Toyota, Lexus e KINTO, hanno deciso di giocare insieme soprattutto fuori dal campo di calcio con iniziative di valore a vantaggio dei tifosi giallorossi e della comunità locale.

Una flotta di veicoli per le persone con disabilità

approfondimento

Un’iniziativa i cui obiettivi sono perfettamente in linea con l’ambizione di KINTO, Brand Globale di Mobilità del Gruppo Toyota e Mobility Service Provider dell’AS Roma, di prendersi cura della mobilità di tutti creando un ecosistema di soluzioni integrate ed innovative, semplici ed inclusive nel quale tutti, senza alcuna distinzione, possano muoversi liberamente, riducendo allo stesso tempo l’impatto ambientale.

In linea con la sua missione, KINTO fornirà al Club una flotta di veicoli adatti al trasporto di persone con disabilità, per tutte le gare casalinghe della stagione in corso. La maggior parte delle vetture che costituisce la flotta è dotata della tecnologia Full Hybrid che garantisce alte prestazioni abbinate a consumi ed emissioni di CO2 e di inquinanti estremamente ridotte (emissioni di NOx inferiori di circa il 90% rispetto ai limiti omologativi di legge) e oltre il 50% del tempo a zero emissioni in città, contribuendo a rendere gli spostamenti delle persone più sostenibili.

“Siamo orgogliosi di supportare l’AS Roma in questa iniziativa a vantaggio dei propri tifosi e di valore per tutta la comunità locale” ha dichiarato Mauro Caruccio, CEO di Toyota Financial Services Italia e CEO e Chairman di KINTO Italia – “Offrire a tutte le persone la possibilità di muoversi liberamente, in modo sicuro e senza barriere è la nostra missione. Un impegno che trova concreta realizzazione nella partnership con un club come l’AS Roma, sempre attento a temi di responsabilità e sostenibilità sociale ed impegnato a rendere migliore la vita dei propri tifosi”

Il progetto “Unstoppable” assume una connotazione sociale che va oltre le partite allo stadio. Infatti, la flotta di veicoli Toyota forniti da KINTO verrà messa a disposizione del Club per supportare una serie di attività di volontariato e servizi sociali utili per la comunità cittadina.