Twitter lancia i post misti con foto e video

La nota dell'azienda

approfondimento

L’azienda spiega che gli utenti hanno l'opportunità di allegare qualsiasi file vogliano entro il limite conteggiato in automatico. "Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi ed entusiasmanti per aiutare i creatori a condividere di più ed essere visti. Mescolare diversi tipi di contenuti visivi insieme in un unico tweet consente di esprimersi oltre i 280 caratteri per raccontare la propria storia" ha affermato Twitter in un post sul blog. TechCrunch ha riferito del test sui "media misti" a luglio. A quel tempo, gli utenti non potevano visualizzare questi tweet sulla versione per computer ma solo su Android e iOs mentre ora l'azienda sta rendendo la funzionalità disponibile a tutti a livello globale.