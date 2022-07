Doodle di Google dedicato al fumettista Quino, il "papà" di Mafalda

È dedicato al fumettista argentino “papà di Mafalda” Quino, nel giorno della sua nascita, il doodle google di oggi. Joaquin Lavado, conosciuto come Quino e morto il 30 settembre 2020, era nato il 17 luglio del 1932 e avrebbe compiuto oggi 90 anni.

Il personaggio di Mafalda

Vivace e polemica, Mafalda, bambina di 6 anni, “nata” dalla matita di Quino nel 1962, si comporta come ogni bambina della sua età ma ha anche uno sguardo acuto e indagatore sul mondo e sulla vita. Si interessa dei problemi del mondo, come la guerra del Vietnam, la fame o il razzismo. Quino smise di disegnarla dieci anni dopo, nel 1973: "A un certo punto mi sono veramente stancato. Non ce la facevo più a dire tutto quello che non andava", aveva spiegato.