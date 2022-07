Guida autonoma, via libera alle auto senza conducente in Ue dal 14/07

A metà mese entrerà in vigore in Europa un articolo di legge che prevede il sistema di guida automatica: l'auto, così, viene lasciata senza conducente solo in alcune situazioni

Il 14 luglio è una data importante per la circolazione stradale. Tra 11 giorni entrerà infatti in vigore in tutta Europa l’articolo 34 bis che aggiunge alla Convenzione di Vienna il concetto di “guida automatica” consentendo dunque al conducente dell’auto di lasciare il volante, almeno in alcune condizioni. A cominciare dagli Adas di livello 3, ovvero un sistema di guida autonoma. Ma il conducente resta comunque responsabile della sua auto e deve quindi intervenire se presenta malfunzionamenti o problemi elettrici. Gli Adas sono già pronti per la commercializzazione e in grado di guidare senza superare i 60 km orari e permettono al conducente di riprendere il controllo della vettura quando emettono un allarme.