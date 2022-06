Google dedica doodle a Angelo Moriondo, inventore macchina espresso

"Un onore realizzare la grafica per una invenzione così tanto amata nel mondo", ha spiegato la graphic designer Olivia When che ha disegnato l'animazione nei colori della celeberrima bevanda intingendo i pennelli proprio nel caffè ascolta articolo Condividi

Il buongiorno di Google di oggi comincia … con un caffè. È infatti dedicato a Angelo Moriondo il doodle odierno. Torinese, classe 1851, l’uomo brevettò la prima macchina per espresso. "Un onore realizzare la grafica per una invenzione così tanto amata nel mondo", ha spiegato la graphic designer Olivia When che ha disegnato il doodle nei colori della celeberrima bevanda intingendo i pennelli proprio nel caffè.

Famiglia di imprenditori approfondimento Lo studio: bere caffè potrebbe ridurre il rischio di morte prematura Nato a Torino il 6 giugno 1851 da una famiglia di imprenditori, Angelo Moriondo è stato l’erede della famosa azienda di cioccolato "Moriondo e Gariglio" (che forniva la Real Casa Savoia) e proprietario del Grand-Hotel Ligure (nella centralissima Piazza Carlo Felice) e dell'American Bar nella Galleria Nazionale di Via Roma. Nonostante la popolarità del caffè, aveva notato che il tempo trascorso in attesa infastidiva i clienti. Moriondo pensò che preparare più tazze contemporaneamente gli avrebbe permesso di servire più clienti, dandogli un vantaggio rispetto ai concorrenti. Dopo aver supervisionato direttamente un meccanico da lui incaricato di costruire la sua invenzione, Moriondo presentò la sua macchina per caffè espresso all’Esposizione Generale di Torino del 1884, dove fu insignita della medaglia di bronzo.

L'invenzione approfondimento Unesco boccia candidatura del caffè espresso: approvata l'opera lirica Con la sua nuova macchina del caffè, Angelo Moriondo trovò un sistema per far bollire l’acqua e con delle serpentine la conduceva fino al contenitore con il caffè. In pratica, si potevano realizzare 10 tazze di caffè ogni due minuti. Un caffè che fu definito “espresso” proprio perché molto rapido. La bevanda, inoltre, risultava più concentrata e quindi riusciva a raccogliere più aromi e profumi. Il primo brevetto della macchina del caffè espresso fu depositato il 16 maggio del 1884. Fu Desiderio Pavoni nei primi anni del ‘900 ad acquistare i brevetti e ad avviare la produzione in serie con la sua ditta, riscuotendo un notevole successo.