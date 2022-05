Attacchi hacker, in Italia mancano 100mila esperti di cyber sicurezza

Gli attacchi hacker aumentano ma gli esperti informatici per contrastarli sono insufficienti. A rivelarlo è un rapporto di Fortinet, multinazionale americana che si occupa di sviluppo e commercializzazione di software, dispositivi e servizi di sicurezza informatica, riportato anche dal Sole 24Ore. Secondo i dati dell'analisi "2022 Cybersecurity Skills Gap", che ha coinvolto 1.223 manager di altrettante società in 29 paesi del mondo, le carenze dei sistemi di protezione sono evidenti. Il country manager per Italia e Malta di Fortinet Massimo Palermo, come riporta il quotidiano economico, ha dichiarato che "in Italia servono almeno 100mila figure specializzate". Sembra un numero enorme ma non lo è se si considera, ha precisato Palermo, "che l'Italia è il terzo paese al mondo più colpito da attacchi ransomware".