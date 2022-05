Problemi Poste Italiane, non è attacco hacker: è guasto tecnico

Si apprende che si tratta di un disguido informatico interno in via di risoluzione dovuto a un aggiornamento di sistema

Numerosi disservizi sono stati segnalati da questa mattina negli uffici di Poste Italiane in tutto il Paese. Sui social come Twitter si moltiplicano le lamentele dei clienti per i sistemi in tilt e per l'impossibilità di portare a termine le operazioni.