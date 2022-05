Apple: verso standard di ricarica Ue per gli iPhone dal 2023

Cupertino risponde così alle pressioni dell'Unione europea in merito all'adozione di uno standard di alimentazione unico, l'Usb-c

Usb-C. L'azienda risponde così alle pressioni dell'Unione europea sull'adozione di uno standard di alimentazione unico per i dispositivi tecnologici.

A partire dal prossimo anno Apple potrebbe cambiare la porta di ricarica sugli iPhone 15 in arrivo, appunto, nel 2023 passando così dall'odierno Lightning allo standard

L'80% di smartphone e tablet usano già l'Usb-C

Ming-Chi Kuo, analista esperto di Apple, ha rivelato a Bloomberg che il colosso americano starebbe lavorando su accessori, inclusi AirPods e periferiche quali mouse e tastiere, che si ricaricano tramite Usb-C. L'analista ha condiviso queste informazioni anche sul suo profilo Twitter dove già nei giorni scorsi aveva anticipato l'ipotesi che Apple avrebbe riprogettato l'iPhone per dotarlo dello standard entro la seconda metà del 2023. Notizia infatti confermata da Bloomberg. Stando a dati citati lo scorso anno dal Comitato per il mercato interno e la Protezione dei consumatori dell'Unione europea, circa l'80% degli smartphone e tablet in commercio usa già l'Usb-C, con gli iPhone che rappresentano l'unica eccezione tra i marchi più famosi.