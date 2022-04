Belkin è un’azienda americana specializzata in accessori per smartphone, tablet e informatica che, negli anni, ci ha abituato a prodotti sempre molto interessanti. Noi abbiamo scelto di provarne tre: l’adattatore multiporta 6-in-1, il caricabatterie wireless 3-in-1 e il caricabatterie da auto wireless magnetico.

L’ Adattatore multiporta 6-in-1 è il dock ideale per i possessori di pc e di tablet con uscita USB-C (come ad esempio l’iPad). La soluzione permette di accedere alle porte che sono state eliminate dai più recenti laptop oppure di ampliare le possibilità dell’iPad, permettendoci di collegare memorie esterne. Sull’adattatore, infatti, troviamo una porta HDMI con risoluzione fino a 4K per il collegamento a schermi esterni, due porte USB tradizionali, una porta Ethernet, uno slot per schede di memoria SD e una porta USB di tipo C. Attraverso il dock è anche possibile caricare pc e tablet grazie a una ricarica passante fino a 100 W. Prezzo di listino 79,99 euro.

Il caricabatterie wireless

leggi anche

MWC Barcellona 2022, tutte le novità dal settore Telefonia

Prodotto certamente unico nel suo genere è il Caricabatteria wireless 3-in-1 con Magsafe: si tratta di un caricabatterie da tavolo particolarmente adatto ai possessori di prodotti Apple che permette di caricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e un terzo prodotto (anche non Apple) che supporta la ricarica wireless. Venduto in due colori, nero e bianco, permette di ricaricare un iPhone 13 con una carica di 15 W semplicemente facendolo aderire magneticamente. Il magnete permette anche di tenere lo smartphone in posizione verticale (magari per sfogliare social, messaggi o partecipare a riunioni o videochiamate) o orizzontale (per vedere video). Il prezzo di listino non è basso: costa 149,99 euro.