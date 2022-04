Netflix valuta abbonamento con pubblicità, stop a password condivisa?

Dopo il crollo di abbonati nel primo trimestre 2022 (ne ha persi 200.000) e i miliardi bruciati sui mercati, il colosso della tv in streaming non esclude più l'ipotesi di introdurre una quota mensile a basso prezzo con pubblicità, così da frenare la fuga e tentare di attirare nuovi abbonati. Tra le cause del crollo per l'azienda c'è anche la condivisione delle password

Crollo degli abbonati

Un rallentamento della crescita era atteso, ma nessuno però aveva ipotizzato un calo degli abbonati: nel primo trimestre ne ha persi 200.000 e per quello in corso stima un calo di ben due milioni. E allora ecco l'apertura alla pubblicità, per tentare di frenare la fuga di abbonati e attirarne di nuovi. Per gli analisti si tratta di un azzardo, di un 'tradimento' della promessa originale che rischia di costare caro a Netflix, divenuta già oggetto di una pioggia di downgrade sui timori per le prospettive di lungo termine della società.