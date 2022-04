Twitter verso bocciatura dell’offerta di Elon Musk, faro su Apollo

Twitter dovrebbe respingere l' offerta di Elon Musk nei prossimi giorni. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, che cita alcune fonti, il gigante Apollo Global Management sta valutando di partecipare a un'offerta per Twitter. Apollo potrebbe fornire a Musk o alla società di private equity Thoma Bravo i fondi necessari per l'offerta. Thoma Bravo è emersa di recente nella corsa a Twitter, alla quale avrebbe manifestato il suo interesse.

Intanto in giornata Elon Musk ha twittato: "Se la mia offerta avrà successo, il compenso del consiglio di amministrazione sarà 0 così salviamo tre milioni di dollari". Il patron di Tesla nei giorni scorsi ha messo sul piatto 43 miliardi per rilevare il 100% del colosso dei social network. Un'offerta che ha colto di sorpresa il cda della società, che è corso ai ripari approvando una poison pill anti-scalata.

Dorsey critica cda, per Musk non allineato ad azionisti

Sempre oggi, Jack Dorsey, il fondatore ed ex amministratore delegato di Twitter, ha criticato il consiglio di amministrazione della società. Rispondendo ad alcuni dei suoi follower, si dice d'accordo con il proverbio della Silicon Valley, secondo il quale “cda buoni non creano buone società ma cda cattivi possono ucciderle”. A chi gli ricordava i "complotti e i golpe" che hanno caratterizzato la storia del board di Twitter, Dorsey ha risposto: "È sempre stata la disfunzione della società". Dorsey siede nel cda di Twitter ma lo lascerà alla fine dell'anno con la scadenza del suo mandato. E con Dorsey in uscita "il board di Twitter non avrà praticamente alcuna azione della società. Il loro interesse economico è semplicemente non allineato con quello degli azionisti", ha twittato Elon Musk.