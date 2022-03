Boateng e la Fradegrada si sposano, anche nel Metaverso

Un passo importante, reale e virtuale, a neanche un anno di distanza dal loro primo incontro. Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sposeranno il prossimo 11 giugno . Per l’attaccante dell’Hertha Berlino si tratta del terzo appuntamento con un anello nuziale. Per la futura sposa, invece, imprenditrice e cinque volte campionessa italiana di arti marziali, è la prima volta.

Le nozze online per i tanti fan

35 anni lui, 30 lei, la proposta di nozze è arrivata lo scorso 6 dicembre, a soli 4 mesi dal primo appuntamento. “Vuoi essere il mio wow per sempre?” avrebbe chiesto il calciatore alla Fradegrada in un albergo di Milano, circondato da rose e palloncini. Oltre alla cerimonia nuziale i due hanno annunciato che organizzeranno anche un matrimonio nel Metaverso per poter “condividere online” il loto giorno più bello con i tanti fan. “Tra le mie varie attività – racconta la futura sposa in un’intervista a Vanity Fair - c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso di OVR, la piattaforma che ritengo più adatta a ospitare eventi. Così, ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online il giorno del matrimonio. Stiamo preparando una collezione limitata di NFT che permetteranno l’accesso esclusivo”.