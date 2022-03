Guerra Ucraina, Google Maps rimuove posizioni possibili target bombe

Anche il gruppo Alphabet prende provvedimenti nel contrasto digitale alla guerra in Ucraina: la controllante di Google ha infatti deciso di rimuovere da Maps le posizioni inviate dagli utenti all'interno dei confini di Russia, Ucraina e Bielorussia. La società, ha spiegato un portavoce al sito a BuzzFeed News, sta rimuovendo anche nuovi contenuti come foto e informazioni commerciali "per cautela" ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I VIDEO ).

Posizioni utilizzabili per attacchi aerei

La decisione di Alphabet è arrivata dopo le lamentele sui social network di alcuni utenti, che accusavano Google Maps di ospitare contenuti e posizioni presumibilmente utilizzabili per attacchi aerei su città come Kiev e Kharkiv. "Per cautela, stiamo rimuovendo i contributi degli utenti come foto, video, recensioni e informazioni commerciali e tutti i luoghi inviati dagli utenti da Google Maps in Ucraina, Russia e Bielorussia dall'inizio dell'invasione e stiamo temporaneamente bloccando la pubblicazione di nuove modifiche", ha detto il portavoce di Google dopo aver esaminato le segnalazioni.