Meta, Mark Zuckerberg: "Lavoriamo a traduttore istantaneo universale"

Lo ha detto Mark Zuckerberg durante un evento per la presentazione del ruolo dell'AI per il Metaverso. Nell'occasione, il fondatore di Meta ha presentato il progetto "CAIRaoke", ovvero "un modello neurale completamente end-to-end per la costruzione di assistenti sui device".

Il traduttore istantaneo universale

Facebook sta inoltre lavorando a un "traduttore universale istantaneo, parola per parola", per rendere possibili "traduzioni da linguaggio a linguaggio in tempo reale. A mano a mano che avanziamo in questa tecnologia, saremo in grado di creare mondi da esplorare e condividere esperienze con gli altri, solo con la vostra voce", ha detto Zuckerberg.