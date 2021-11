L'intelligenza artificiale nel prossimo decennio: un boom di start up

A Sky Tg24 Business il focus è sull'intelligenza artificiale: Andrea Cinelli, Ceo di FoolFarm spiega in termini semplici il proliferare di start up in un settore che è destinato a far parte sempre di più della nostra vita di tutti i giorni. Con Stefano Quintarelli, esperto di questioni informatiche alla Commissione UE, spazio anche ai possibili profili problematici della materia, da quelli etici a quelli legati alla privacy.

Nella puntata di lunedì 29 novembre, approfondimento anche sull'effetto variante Omicron sui mercati finanziari con Carlo De Luca di Gamma Capital (rivedi qui l'intera puntata).