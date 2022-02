Street Fighter 6, Capcom annuncia il nuovo capitolo del picchiaduro

L'icona leggendaria della casa giapponese di videogiochi non ha ancora una data né un periodo definito per il lancio. Il capitolo è stato presentato nel Capcom Pro Tour 2021 Season Final. E nuovi dettagli dovrebbero arrivare questa estate nell'E3

Arriva un nuovo capitolo di una serie storica nel mondo dei videogiochi per gli appassionati dei picchiaduro. Il nome è di quelli altisonanti. Si tratta di Street Fighter 6, icona leggendaria di Capcom. Il gioco, che non ha ancora una data né un periodo definito per il lancio, è stato presentato nel Capcom Pro Tour 2021 Season Final.