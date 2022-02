Cinema

Migliori film da vedere a febbraio 2022 in streaming e al cinema FOTO

Da “Monster Hunter” ad “Assassinio sul Nilo”, passando per altri titoli: scopri i film da non perdere a febbraio

Monster Hunter (Sky): dal 7 febbraio. Genere: Fantastico. Cast: M. Jovovich, T. Jaa, R. Perlman, M. Good. Trama: Una ranger dell’esercito americano in missione in Medio Oriente s’imbatte in un varco dimensionale, che la trasporta in uno mondo coperto da dune e popolato da enormi mostri. Qui incontra un uomo che parla una lingua sconosciuta e, dopo una fase conflittuale, realizza di dover collaborare per salvarsi e riaprire il portale

Benvenuti in casa Esposito (Sky): dal 13 febbraio. Genere: Commedia. Cast: G. Esposito, A. Truppo, F. Di Leva, G. Guazzo. Trama: Alla morte del boss, il ruolo di capozona è affidato a Don Pietro De Luca e non al figlio di Gennarino, Tonino. Don Pietro ha però promesso di prendersi cura dell’incapace Tonino. Dopo alcuni lavori andati male, Tonino si incarica di accogliere un celebre narcotrafficante in arrivo dal Messico