Ultimi giorni della campagna di equity crowfunding di Covkill

"Nel 2022 e 2023 sarà boom di startup medtech per prevenzione virus. Queste tecnologie e i loro meccanismi di precisione saranno sempre più al centro di operazioni di finanza straordinaria" sottolinea Paolo Angelucci specializzato in investimenti nei rami digital, medtech e IT

Sempre più start up per la prevenzione del virus. Paolo Angelucci, specializzato in investimenti nei rami digital, medtech e IT, scommette sui raggi UV-C per la sanificazione degli ambienti e si appresta a concludere, con successo, la campagna di equity crowdfunding di CovKill che durerà ancora venti giorni su CrowdFundMe, unico portale di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt).

Cos’è CovKil CovKill è una tecnologia, in fase di brevetto - fondata sull’impiego di raggi ultravioletti UV-C- alla base di un’innovativa linea di prodotti per tutte le esigenze di purificazione e disinfezione nate dopo lo scoppio della pandemia ed è stata realizzata e lanciata da Fisiocomputer-J&S, PMI innovativa, con esperienza trentennale nella progettazione e produzione di dispositivi elettromedicali all’avanguardia, di cui Angelucci è Chief Operating Officer. Si tratta dell’unico apparecchio, al momento sul mercato, che calcola tempo e potenza necessari per eliminare un determinato tipo di virus, misurando e monitorando questi parametri prima e durante l’azione, in base alle condizioni e alle dimensioni dell’ambiente da sanificare e presenta il vantaggio della versatilità, dal momento che, una volta conclusa l’emergenza pandemica, potrà essere funzionale alle aziende per il rispetto dei requisiti di legge sulla salubrità degli ambienti di lavoro. Già in uso presso il Centro di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, CovKill sarà presto venduta a varie aziende e istituzioni del ramo turistico, sanitario e dei trasporti di ambulanze. queste tecnologie e i loro meccanismi di precisione saranno sempre più al centro di operazioni di finanza straordinaria, quali IPO ed exit, che coinvolgeranno attivamente l’Italia, Paese che vanta un buon posizionamento nel settore medtech, in quanto possessore di una lunga e collaudata tradizione di ricerca e sviluppo”.