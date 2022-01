Mobilità sostenibile: dal Giappone arriva Poimo, lo scooter gonfiabile

Nato nel maggio 2020 da alcuni ricercatori e studenti dell'Università di Tokyo, si tratta di un'e-bike portatile, in vendita dal marzo 2022 prima sul mercato giapponese e in futuro nel resto del mondo. Ecco come funziona Condividi

Dal Giappone arriva Poimo, l'e-bike gonfiabile. Presentato alla Conferenza sui Fattori Umani in Computazione di Sistemi (CHI), è nato nel maggio 2020 da alcuni ricercatori e studenti dell'Università di Tokyo. Si tratta di uno scooter portatile, in vendita dal marzo 2022 prima sul mercato giapponese e in futuro nel resto del mondo. Acronimo di "mobilità portatile e gonfiabile", Poimo vuole rivoluzionare la mobilità sostenibile.

Utile per gli spostamenti di routine vedi anche Drive Club, le puntate della rubrica di auto e mobilità di Sky TG24 Come riporta Computer Magazine, Hiroki Sato - uno dei ricercatori coinvolti nel progetto - ha spiegato che Poimo è utile per gli spostamenti di routine, come il tragitto casa-lavoro o può essere impiegato in quelle zone con pochi collegamenti o senza mobilità pubblica. O ancora, dove è difficile trovare parcheggio.