Francia, all'asta il primo SMS della storia

Il messaggio fu inviato da un programmatore Vodafone in occasione di un party aziendale natalizio. Il ricavato della vendita sarà devoluto all'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati

Battuto all’asta a Parigi come “pezzo di storia digitale”. Il primo SMS della storia, composto da un programmatore della Vodafone nel dicembre del 1992, sarà offerto ai compratori dalla casa d'aste Aguttes come 'non-fungible token' (Nft), accompagnato da un certificato digitale di autenticità.

Il messaggio

Il testo, inviato dal programmatore Neil Papworth al collega Richard Jarvis che stava partecipando a un party natalizio aziendale conteneva solo 15 caratteri e recitava semplicemente: "Merry Christmas". L'acquirente, che potrà pagare con la criptovaluta Ether, acquisisce la proprietà esclusiva di una replica dettagliata e unica del protocollo di comunicazione originale che ha trasmesso il primo SMS al mondo.

Un pezzo di storia digitale

"Il primo libro stampato, la prima telefonata, la prima email: tutte queste invenzioni hanno cambiato la nostra vita e la nostra comunicazione nel mondo. Questo primo sms ricevuto nel 1992 è una testimonianza storica del progresso umano e tecnologico. Ha trasmesso un messaggio di gioia” ha detto il responsabile della casa d'aste. Christian Schaake, Head of UNHCR’s Private Sector Partnerships Service, ha dichiarato: "La tecnologia ha sempre avuto il potere di innovare e cambiare il mondo. Attraverso questa combinazione di tecnologia innovativa e movimento per il bene sociale, l'UNHCR può continuare ad aiutare i rifugiati e le persone che sono state costrette a lasciare la loro casa, dando l'opportunità di trasformare le loro vite e costruire un futuro migliore per sé stessi, i loro cari e le comunità in cui vivono".