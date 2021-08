Twitter aggiorna il font, ma diversi utenti si lamentano

Negli scorsi giorni Twitter ha introdotto alcune modifiche al design della piattaforma, con una nuova colorazione nera per alcuni comandi, un nuovo font e una riduzione del classico colore blu che ha accompagnato il social network dalla nascita. I cambiamenti, ha fatto sapere lo stesso Twitter, sono pensati per renderlo “più accessibile, unico e più focalizzato” sugli utenti. È stato aumentato anche il contrasto cromatico della pagina e sono state eliminate alcune linee e barre per far risaltare immagini, icone e contenuti postati. Le novità, pensate anche per aiutare le persone con problemi di dislessia, non sono state apprezzate da tutti. Diversi utenti hanno inviato reclami, segnalando problemi di emicrania e di affaticamento agli occhi per via della nuova grafica. L'azienda ha fatto sapere che, anche se non ha in programma di lavorare a una personalizzazione delle impostazioni di visualizzazione, "sta facendo cambiamenti" per "rendere più leggeri per la vista" i nuovi contrasti e risolvere i problemi del nuovo font riscontrati soprattutto con Windows.