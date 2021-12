Idee regalo Natale, il test che aiuta a scegliere il giocattolo giusto

Manca sempre meno a Natale e i bambini hanno già scritto (o stanno scrivendo) la letterina a Babbo Natale con i loro desideri. Molto spesso giocattoli. Nonostante i più piccoli sembrino avere le idee chiare, per i genitori trovare il regalo giusto non è così semplice. Da uno studio condotto dalla società di ricerca OnePoll, infatti, è emerso che circa la metà dei genitori ha scoperto che il proprio figlio è rimasto deluso da un regalo . Una soluzione, però, c'è: il regalo perfetto può essere più scientifico di quanto si possa pensare.

Hasbro ha deciso di aiutare i genitori indecisi, partendo proprio dall'indagine condotta da OnePoll, coinvolgendo direttamente 2mila genitori italiani. Dallo studio, infatti, è emerso che quasi la metà (47%) ha ammesso che i loro figli sono rimasti delusi dai regali ricevuti da un membro della famiglia o un amico. Il 24% ha confermato di aver fatto fatica a scegliere cosa comprare e che spesso anche i parenti più stretti si trovano in difficoltà. Cosa fare, quindi? Partendo dalla teoria scientifica delle personalità di gioco messa a punto dal Dr. Stuart Brown e con la collaborazione speciale della nota psicologa infantile Dott.sa Laverne Antrobus, Hasbro ha creato uno speciale quiz che permette a chiunque regali giochi ai più piccoli di basarsi sulla loro personalità di gioco. Il quiz, quindi, permetterà di scoprire le Personalità di Gioco , identificando quali giocattoli potrebbero amare di più i loro figli. Il quiz è disponibile sul sito Amore al primo gioco : dovrete semplicemente rispondere ad alcune domande come “Se dite a vostro figlio di 'andare a giocare' quale tipo di gioco pensate che sceglierà?”.

Le personalità del quiz “Amore al primo gioco”

Una volta completato il quiz scoprirete la personalità di gioco del bambino, con le informazioni sui tipi di giocattoli che possono essere più adatti al modo il piccolo si impegna nel gioco. Ad esempio, se venisse fuori che il bimbo è “Pieno di energie”, alcuni giochi perfetti per lui o lei sarebbero Twister, o FurReal Gogo Il Cagnolino Ballerino. Se il vostro piccolo “Ama creare” allora potrebbe piacergli Il Dolce Forno di Play-doh o magari Play-Doh La Pizzeria. Il bambino o bambina ama esplorare? Potrebbe trovare divertente La scuola di Peppa Pig o Elefun al Volo, per acchiappare le farfalle svolazzanti. I “Piccoli grandi eroi”, invece, apprezzeranno Star Wars The Child Animatronic Edition o la Maschera Marvel Spider-Man Glow FX. Per scoprire le altre personalità, e i rispettivi suggerimenti di gioco, non resta altro da fare che compilare il test.