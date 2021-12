Covid, Google dedica il doodle di oggi ai vaccini

Cliccando sul banner il motore di ricerca rimanda alle pagine ufficiali dedicate alla prenotazione locale, rispetto alla posizione dell’utente, della vaccinazione anti-Covid. La gif animata è composta dalle lettere colorate che formano la parola “Google”, ciascuna realizzata con una mascherina e con un cerotto. L’ultima lettera, inoltre, simula la figura di un medico che si appresta ad inoculare il farmaco anti-Covid, un’arma fondamentale, come ribadito più volte dalle massime autorità sanitarie mondiali, per fermare la pandemia legata al virus.

L'impegno di Big G

Google: il doodle di oggi dedicato a Covid, vaccini e mascherine

Non è la prima volta che Big G lancia un messaggio di sostegno alla campagna vaccinale contro il Covid-19. Già il 4 e il 20 agosto e il 2 settembre era stato utilizzato questo doodle, per invitare gli utenti a lottare in prima persona contro la diffusione del coronavirus. "Poiché il Covid-19 continua ad avere un impatto sulle comunità di tutto il mondo, aiuta a fermare la diffusione trovando un sito di vaccinazione locale e seguendo questi passaggi per la prevenzione", si legge sulla pagina dedicata al banner del colosso di Mountain View. "Scopri di più sulle risorse per aiutare te e le tue comunità a rimanere informati sulla pandemia e sulle più recenti modalità con cui si sta rispondendo alla situazione emergenziale", precisa ancora Big G. Cliccando sulla gif animata, inoltre, si viene indirizzati direttamente ai risultati della ricerca “Prenota il vaccino anti-Covid”.