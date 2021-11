Cyber Monday, i 10 migliori smartphone in offerta

Nel lunedì dedicato al mondo della tecnologia, un’ondata di sconti pre-natalizi ti aspetta. Ecco i migliori smartphone sul mercato, a prezzi super in occasione del Cyber Monday Condividi

L’arrivo del Black Friday ha dato vita a un’incredibile serie di offerte pre-natalizie che ancora non sono finite. Oggi è il Cyber Monday, la giornata di super sconti dedicata al mondo della tecnologia, per accaparrarsi un nuovo smartphone a prezzi scontati. Ecco le 10 migliori offerte del giorno.

Motorola moto g60s Con Quad Camera 64 MP e Display Full HD da 6,8” lo smartphone della rinomata azienda statunitense è in offerta a 199,90 euro invece di 279,90 euro. Motorola moto g60s ha una fotocamera di ultima generazione in grado di scattare immagini sempre nitidissime e luminose, rese ancora più realistiche e accattivanti da un Display FullHD 6,8” + a 120 Hz ultra fluido (LCD). Lo smartphone ha una batteria da 5000 mAh a ricarica rapida, con processore rapido ed efficiente in grado di garantire tutta la velocità di cui hai bisogno per ogni attività. La memoria di Motorola moto g60s è 6/128 GB espandibile per spazio sempre in abbondanza per ogni tipologia di contenuto. Connettore USB-C.

OPPO A74 Smartphone di ultima generazione OPPO A74. Il mobile è in super sconto del 34% su Amazon, da 299,99 euro a 198,99 euro. Con un innovativo design 3D curvo, leggero e sottile, OPPO A74 è bello da vedere così come da utilizzare. Ha solo 175g di peso e lo spessore di una penna. Con Display da 6,43” AMOLED e 4 fotocamere 48MP, si tratta dello smartphone ideale per la realizzazione e storage di contenuti di assoluta qualità. La sua memoria e di 128 GB insieme a un processore Qualcomm Snapdragon 662, per un device sempre rapido e all’avanguardia per qualsiasi attività lo si utilizzi. OPPO A74 sfrutta la tecnologia Android 11.

Samsung Galaxy M32 Uno smartphone semplice ed intuitivo, ma con tecnologie di ultima generazione? Samsung Galaxy M32 è quello che fa per te. Oggi in sconto del 20%, a soli 239,00 euro. Il telefono è dotato di Schermo Infinity-U Super AMOLED da 6,4” per contenuti riprodotti sempre al massimo della qualità: nitidi, chiari e dai colori brillanti. L’installazione di un sistema multicamera con obiettivo principale da 64MP, consente inoltre la realizzazione di scatti sempre ad alta risoluzione. Samsung Galaxy M32 ha batteria da 5000 mAh con ricarica Ultra-Rapida e sistema Samsung Knox, per la sicurezza multilivello, in grado di difendere sempre le tue informazioni più sensibili da malware e altre minacce esterne. Il mobile ha RAM da 6GB e memoria interna da 128GB espandibile. Sfrutta il sistema operativo Android 11.

Xiaomi – Redmi Note 9 Pro Sconto del 37% acquistando subito il tuo Xiaomi – Redmi Note 9 Pro nel colore Interstellar Grey. Il telefono è disponibile a un prezzo ridotto di soli 189,00 euro. Che cosa include? Un display LCD da 6,67”, con fotocamera digitale integrata e 64 Megapixel totali per immagini mai così nitide e dettagliate. Memoria da 128 GB supportata dalla velocità dei processori a 2,3 Ghz. Xiaomi – Redmi Note 9 Pro ha installato di serie il sistema operativo Android 10 e può essere utilizzato in modalità Dual SIM.

Brondi – Amico Smartphone Anche l’intera gamma di devices intelligenti Brondi – Amico Smartphone è oggi disponibile a prezzi ancora più scontati, da 92,99 euro a 76,99 euro. Con tasti e applicazioni ancora più visibili, frutto di un display LCD da 5”, Brondi Amico Smartphone ha 5 Megapixel totali e sfrutta tutte le potenzialità del sistema operativo Android. Utilizzabile con Dual SIM, ha fotocamera digitale integrata, Lettore MP3, radio e suonerie polifoniche con vibrazione ad un volume ancora più alto. Il telefono è dotato di memoria espandibile con Micro SD.

Apple iPhone 11 L’undicesima generazione dello smartphone arriva da Euronics ad un prezzo davvero scontatissimo. Meno 15% su Apple iPhone 11 a soli 654,00 euro. Il telefono è disponibile senza accessori, nell’inedita colorazione RED. Ha un display da 6,1”, con 12 Megapixel totali. Il suo è un sistema a doppia fotocamera pensata per inquadrare più cose intorno a te. Apple iPhone 11 ha memoria da 128 GB insieme una batteria con ancora più durata. Supportato dal sistema operativo iOS.

Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy A12, per questo Cyber Monday è scontato del 27% e disponibile a soli 129,00 euro. Con il display Infinity-V da 6,5 pollici di Galaxy A12 godi di ogni immagine fin nei minimi dettagli. Grazie alla tecnologia HD+, i tuoi contenuti risulteranno sempre nitidi, brillanti e cristallini. L’innovativo smartphone ha ben quattro fotocamere di cui la principale a tipologia ultra-grandangolare per catturare ancora di più e rendere i tuoi ricordi indimenticabili e ricchi di dettagli. Grazie alla batteria da 5.000 mAh a ricarica rapida adattiva, potrai inoltre dedicarti a tutte le tue attività senza preoccuparti dell’autonomia residua, per prestazioni sempre ai massimi livelli. Galaxy A12 ha 4GB di RAM e memoria interna espandibile con Micro SD.

Realme 8 Realme 8 è lo smartphone dal design futuristico in super-offerta Unieuro a soli 194,00 euro invece di 229,90 euro. Realme 8 ha un innovativo schermo Super AMOLED da 6,4” progettato per regalare colori vividi e brillanti. È super sottile e pesa solo 177 g, per avere sempre il massimo del comfort senza dover rinunciare a uno schermo ampio e a una batteria ad alta capacità. Realme 8 sfrutta tutte le potenzialità del sistema Video Dual-View, con funzionamento simultaneo della fotocamera anteriore e di quella posteriore, pensato per esprimere al massimo la tua creatività. Ha batteria da 5000 mAh ad alta capacità e una ricarica ancora più rapida ed efficiente.

WIKO Power U10 WIKO Power U10 nell’inedita colorazione Carbone Blue. Lo smartphone è acquistabile direttamente da Mediaworld a 98,99 euro invece di 129,99. Le sue funzionalità? Grazie al sistema Android 11 e ad una capacità interna di 32 GB (espandibile fino a 256 GB con Micro SD), WIKO Power 10 è ancora più efficiente e all’avanguardia per permetterti di lavorare e accedere a ogni tipologia di contenuti. Ha uno schermo LDC HD+ da 6,82” e una fotocamera posteriore da 13 Megapixel per fotografie ancora più nitide. Fino all’ultimo dettaglio.

HUAWEI nova 8i HUAWEI nova 8i colore Starry Black a soli 299,00 euro. Lo smartphone del colosso cinese è uno dei più apprezzati sul mercato globale, con sistema operativo Android e memoria interna da 128GB. Ancora più rapido e interattivo in ogni sua funzionalità grazie all’installazione dei moderni processori Octa Core da 2 GHz. Anche per quanto riguarda la visione dei contenuti, HUAWEI nova 8i si riconferma tra i migliori devices al mondo, con display da 6,67” LCD Full HD+ e fotocamera posteriore da ben 64 Megapixel.