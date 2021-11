Black Friday 2021, migliori offerte su Unieuro, MediaWorld ed Euronics

Unieuro, MediaWorld ed Euronics propongono offerte fino al 50% per il tanto atteso Cyber Monday Condividi

Dopo il Black Friday è arrivato il Cyber Monday, il lunedì che segue il Giorno del Ringraziamento, giorno perfetto per fare acquisti tech. Ecco cosa comprare da MediaWorld, Unieuro ed Euronics.

SAMSUNG Galaxy S21+ 5G 256Gb Phantom Black Mediaworld propone ad un superprezzo il SAMSUNG Galaxy S21+ 5, acquistabile anche a rate a tasso zero. Prezzo: 749 euro Grazie ad una risoluzione 8K dal livello cinematografico, il SAMSUNG Galaxy S21+consente d’ottenere foto di qualità direttamente da un video. Il tutto, si accompagna alla fotocamera da 64 MP, al processore Samsung più veloce di sempre e ad una batteria di lunga durata. Il suo vetro è il più resistente ai danni e ai graffi nel mondo degli smartphone, e anche 8K è la risoluzione più alta in uno smartphone. Inoltre, è come avere un editore video personale, che ritaglia, rallenta e stabilizza per creare contenuti che puoi caricare direttamente su Instagram. Ecco perché è il telefono perfetto per chi lavora coi social.

APPLE MacBook Air 13'' 256GB Sempre da Mediaworld, il Macbook Air da 13 pollici è ora proposto ad un prezzo speciale. Prezzo: 969 euro Il MacBook Air è il portatile più sottile e leggero di casa Apple, con chip Apple M1. CPU fino a tre volte più veloce e GPU fino a tre volte più scattante. Silenziosissimo in quanto privo di ventola, ai performance core abbina gli efficiency core, capaci di lavorare a pieno ritmo consumando un decimo dell’energia.

SAMSUNG QLED 4K QE55Q80A Carbon Silver 2021 Tante le offerte Mediaworld anche sui televisori, come questo modello Samsung matrice LED in-screen. Prezzo: 849 euro Il Samsung QLED 4K è dotato di tecnologia LED con controllo preciso di ciascuna zona, per neri ultra-profondi e bianchi brillanti. Il processore Quantum 4K ottimizza in modo intelligente le immagini e l’audio, mentre la tecnologia Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori luminosi e reali. Anche dai lati la visione è perfetta grazie al Wide Viewing Angle.

Polaroid Now - Red Immancabile compagna di ogni festa con gli amici, la Polaroid Now è ora scontata da Mediaworld di 30 euro. Prezzo: 99,99 euro Fotocamera istantanea analogica, la Polaroid Now consente di catturare i momenti come li vedi, così da poterli rivivere con colori nitidi e vividi. È possibile unire due inquadrature diverse in una sola immagine con la doppia esposizione, oppure usare l’autoscatto.

Apple AirTag Unieuro ha scontato del 20% l’utilissimo Apple AirTag, perfetto per chi non trova mai ciò che cerca. Prezzo: 29 euro Agganciando l’AirTag alle chiavi, e infilandole poi nella borsa o nello zaino, queste appaiono nell’app Dov’è (la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi Apple e rintracciare amici e familiari). La sua batteria è progettata per durare un anno: quando è ora di cambiarla, iPhone emette l’avviso. Resistente all’acqua, può essere personalizzato con emoji o iniziali.

Apple AirPods Pro Da Unieuro gli auricolari true wireless di seconda generazione sono scontati del 31%. Prezzo: 189,99 euro Gli AirPods Pro si collegano velocemente all’iPhone o all’Apple Watch: li togli dalla custodia e sono già pronti. Consentono di immergersi nell’ascolto grazie alla cancellazione attiva del rumore, ma è possibile sentire anche ciò che succede intorno con la modalità Trasparenza.

Asciugatrice Whirlpool FFT M11 82 IT Scontata del 40% da Unieuro, questa asciugatrice a libera installazione ha caricamento frontale e capacità di 8 kg. Prezzo: 449,90 euro L’asciugatrice Whirlpool FFT M11 82 IT è un’asciugatrice a libera installazione con cestello spazioso da 8 kg. La tecnologia 6° SENSO monitora costantemente il livello di umidità nel tamburo, così da proteggere i vestiti e garantire un’asciugatura perfetta. In classe A++, mantiene i capi freschi fino a 6 ore dalla fine del programma di lavaggio.

ACER A315-57G-54HS Da Euronics il Black Friday non è ancora finito: l’Acer A315-57G-54HS è scontato ora del 20%. Prezzo: 749 euro L’ACER A315-57G-54HS ha colori nitidi e realistici, che prendono vita con una risoluzione in FHD. La cornice sottile del display offre un'ampia area di visualizzazione per immagini d’alto livello. La luce blu nociva viene filtrata e consente di lavorare più a lungo con il massimo del comfort grazie alla tecnologia Acer BlueLightShield™. Le due slot per SSD PCIe fino a 512 GB1 e i 2 TB1 di spazio su disco rigido regalano prestazioni elevate, mentre il segnale wireless è stabile e forte grazie all'antenna wireless Wi-Fi 5.

iROBOT - ROOMBA E6 Un vero e proprio oggetto dei desideri, che Euronics ha scontato del 45%: è l’iRobot-Roomba. Prezzo: 249 euro L’iRobot - Roomba E6 ha una potenza d’aspirazione 5 volte superiore rispetto ai modelli precedenti e si orienta con intelligenza all’interno della casa. La Tecnologia Dirt Detect™ permette al robot di riconoscere le aree più vissute, dove si concentra lo sporco, mentre le doppie spazzole in gomma multisuperficie regalano una pulizia approfondita di ogni superficie.

Philips - Multigroom serie 7000 Tante le offerte beauty disponibili per tutto oggi da Euronics, a cominciare da questo rasoio Philips. Prezzo: 35,90 euro Il Multigroom di Philips regala styling e precisione perfetti, grazie ai 13 accessori di qualità per dare forma ad un taglio unico. La precisione delle lame DualCut si associa al maggiore controllo offerto dall'impugnatura in gomma antiscivolo, l’autonomia è di 120 ore e può essere utilizzato anche sotto la doccia.