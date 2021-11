Apple Black Friday 2021, tutti i prodotti in offerta

I prodotti Apple sono tra i più ambiti in occasione del Black Friday. Ecco le offerte migliori Condividi

Il Black Friday è l’occasione perfetta per regalarsi un prodotto Apple ad un prezzo scontato. Dagli iPhone ai Mac, fino ai cavi, le tastiere e gli accessori, ecco le offerte imperdibili ad alto contenuto tech.

Apple Watch Series 3 GPS 42mm Sono diverse le funzionalità di questo APPLE Watch che tiene d’occhio la tua salute e ha la connettività cellulare integrata. Prezzo: 199,99 euro L’AppleWatch Series 3 GPS 42mm misura i tuoi allenamenti, ti aiuta a restare in contatto con le persone a cui tieni e a ricevere aggiornamenti su ciò che ti interessa: se la frequenza cardiaca risulta più alta o più bassa del normale, l’orologio ti manda un avviso, e se è il momento di chiamare i soccorsi la funzione SOS emergenze è pronta a darti una mano.

Apple MacBook Air 13" Col Black Friday di Unieuro è possibile acquistare il MacBook Air 13" con uno sconto di quasi 200 euro. Prezzo: 999 euro Il MacBook Air è il portatile più sottile e leggero di casa Apple, completamente trasformato dal chip Apple M1. CPU fino a 3,5 volte più veloce e GPU fino a 5 volte più scattante, le performance di machine learning fino a 9 volte migliori. Senza ventola, è estremamente silenzioso.

Apple iMac 68,6 cm (27") Il Black Friday è l’occasione perfetta per cambiare la tecnologia del proprio ufficio! L’Apple iMac da 27’’ è scontato ora del 25%. Prezzo: 1.499 euro L’iMac da 27" si spinge oltre con processori e grafica più scattanti, più memoria e spazio di archiviazione, tecnologie audio e video potenziate, e un display Retina 5K ancora più spettacolare. Per un computer desktop che sa fare di tutto.

APPLE - Magic Mouse 2 - Argento Il tuo mouse non funziona più? Approfitta del Black Friday di Euronics: il Magic Mouse è scontato quasi del 50%. Prezzo: 45,90 euro Basta sfiorare il Magic Mouse 2 per aprire le pagine che desideri o lanciare l'applicazione che ti serve. Il suo design è stato concepito per offrirti il massimo in termini di ergonomicità, soprattutto se trascorri molte ore al computer. La batteria incorporata al Litio, completamente ricaricabile e dalla lunga durata, consente di risparmiare sul costo delle batterie.

Apple Magic Keyboard Anima gemella dell’iPad Pro, è indispensabile per chi col suo iPad scrive spesso. Prezzo: 189 euro Compatibile con iPad e iPad Pro 12,0, la keyboard è comodissima per scrivere. Dotata di porta USB-C per la ricarica, ha tasti retroilluminati e protegge l’iPad su entrambi i lati. Si aggancia magneticamente e ha un innovativo design a inclinazione libera che ti permette di trovare proprio l’angolazione che vuoi, per una visione sempre ottimale.

Apple iPhone 12 mini 64GB Blu Il Black Friday è il giorno giusto per acquistare il proprio iPhone ad un prezzo speciale, come questo iPhone 12 mini. Prezzo: 649 euro L’iPhone 12 mini 64GB è dotato di 5G. A14 Bionic, il chip più veloce mai visto su uno smart­phone. Il display OLED edge-to-edge si accompagna alla protezione del Ceramic Shield, per una resistenza alle cadute quattro volte superiore. Ogni fotocamera è dotata della modalità Notte.

Apple Pencil Precisissima, l’Apple Pencil con Amazon è ora scontata del 20%. Prezzo: 108,9 euro Fidata compagna di grafici e artisti, la Apple Pencil di 2a generazione ha una latenza impercettibile, è precisa fino all’ultimo pixel ed è sensibile all’inclinazione e alla pressione. All’occorrenza si trasforma in un pennello, un carboncino o una matita. Si aggancia magneticamente al tuo iPad Pro e iPad Air, e si ricarica in wireless.

Apple MacBook Pro 13" (2020) Per chi è in cerca di un computer performante, perfetto per lavorare, il MacBook scontato del 12% è l’occasione perfetta. Prezzo: 1.299 euro Dotato di chip Apple M1, MacBook Pro 13" raggiunge elevatissimi livelli di potenza e velocità. La sua batteria dura fino a 20 ore, un record mai raggiunto da nessun Mac.

Apple Watch Serie 6 Cassa in alluminio color argento con e cinturino sportivo bianco per l’ambitissimo Apple Watch. Prezzo: 379 euro È scontato del 20% l’Apple Watch di sesta generazione. Il GPS consente di rispondere a chiamate e messaggi dall’orologio, ma è possibile anche misurare l’ossigeno nel sangue e controllare il ritmo cardiaco. Il chip S6 SiP è fino al 20% più veloce rispetto al chip dei modelli Series 5.

Cavo iPhone È scontato del 15% il cavo Apple iPhone originale Apple. Prezzo: 11,89 euro Il Cavo Lightning certificato Apple MFi contiene un chip di autorizzazione rilasciato per garantire la compatibilità al 100% con iPhone. Costruito con terminale e chip intelligente. connettore con estremità fulmine, garantisce una ricarica sicura per i dispositivi.