WhatsApp, ecco come scrivere in grassetto e in corsivo

Il social per la messaggistica istantanea più famoso, Whatsapp, riserva qualche "trucchetto" per rendere i testi più originali o comunque con caratteri speciali. Per modificare il font dei nostri messaggi di testo si può scrivere, infatti, in grassetto o anche in corsivo: non solo per cambiare stile del messaggio, ma anche per dare maggiore evidenza e visibilità a quanto si è scritto.