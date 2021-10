EA Sports potrebbe cambiare il nome a FIFA, ecco perché

Alcune delle motivazioni sono state rivelate al New York Times. Tra queste, la richiesta dell'organo internazionale di un aumento del prezzo della licenza da 150 milioni all'anno a 250 e le future mosse commerciali. Lo stesso presidente della software house ha aperto alla possibilità di un nuovo nome in una lettera

Da quasi tre decenni, con il termine ‘FIFA’ non si indica solo la Federation Internationale de Football Association (cioè la Federazione internazionale di calcio), ma anche una delle serie di videogiochi sportivi più famosi di sempre. Tutto, però, potrebbe cambiare dall'estate successiva al Mondiale in Qatar. Come riportato dal New York Times, le trattative per il rinnovo del contratto decennale che lega l’organo globale del calcio a EA Sports sarebbero state infruttuose.