Earth Technology Expo a Firenze: tecnologie per le sfide climatiche

La prima edizione alla Fortezza da Basso dal 13 al 16 ottobre. L'ingresso sarà gratuito e si potranno provare anche le strumentazioni hi tech in dotazione di Vigili del fuoco e Protezione civile. Come affermato da Fabrizio Curcio, si tratta di un evento per "rafforzare il dialogo tra istituzioni e mondo privato"

Una fiera hi tech

Alla Ete i visitatori potranno accedere gratuitamente. Sarà necessario prenotarsi per partecipare agli eventi scaricando l’app ufficiale della manifestazione. Nella Fortezza sarà possibile, tra le altre cose, indossare il nuovo casco hi tech dei Vigili del fuoco, capire come funziona la prima nave elettrica a zero emissioni prodotta in Italia, guardare i tralicci ‘smart’ che anticipano frane e incendi. Il dipartimento della Protezione civile parteciperà a più iniziative, fra cui la presentazione di una 'tavola vibrante' per consentire ai visitatori di sperimentare l'esperienza di un terremoto. Si potrà, inoltre, entrare in contatto con le piattaforme tecnologiche per il controllo di acque, suolo e ambiente, oppure ammirare le microtelecamere a fibra ottica e ad infrarossi in grado di “vedere” il calore emesso da vittime di crolli.