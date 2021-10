Dubai, all'Expo in mostra le tecnologie del genio italiano

Sono tante le tecnologie italiane in mostra all'Expo di Dubai. La nostra carrellata a pochi giorni dall'inaugurazione

Il Padiglione Italia all'Expo di Dubai si presenta al pubblico come un esperimento di architettura riconfigurabile e circolarità. Si compone di tre scafi di navi che formano il tetto della struttura, una facciata multimediale realizzata con 2 milioni di bottiglie di plastica riciclata e un sistema naturale di mitigazione del clima che sostituisce l’aria condizionata, e già nella loro semplicità, questi elementi ne fanno uno dei padiglioni più tecnicamente evoluti di questa prima Esposizione Universale in medioriente.

Cosa troviamo nel Padiglione Italia

Il Padiglione Italia è stato progettato da Carlo Ratti e Italo Rota, con Matteo Gatto di F&M per la parte di ingegneria. All'interno della struttura ci sono alcune delle tecnologie più innovative d’Italia. L’edificio presenta una facciata multimediale realizzata utilizzando due milioni di bottiglie di plastica riciclata. Fa inoltre uso di innovativi materiali da costruzione - dalle alghe ai fondi di caffè, dalle bucce d'arancia alla sabbia - e impiega un avanzato sistema di mitigazione del clima alternativo all'aria condizionata. Tra le invenzioni che possiamo ammirare al suo interno, a dare il benvenuto ai visitatori è l’orologio atomico di Leonardo, usato dai satelliti spaziali perché tra i più precisi e stabili al mondo: sfrutta una innovativa sequenza ad impulsi che lo porta ad avere appena un secondo di ritardo ogni tre milioni di anni. Poco più avanti nel percorso, oltre il Ledwall gigante ad altissima definizione sul quale è proiettato il "saper fare italiano" di Gabriele Salvatores, film che si può guardare di notte anche fuori dal Padiglione, ci imbattiamo nella trivella spaziale prodotta da Leonardo che partirà per la missione Exomars 22 e che scaverà su Marte fino a due metri di profondità alla ricerca di forme di vita.

L'aereo che decolla in verticale

Dentro il Padiglione si passa di fronte alla gondola motore di un covertiplano AW609, che rappresenta una innovazione nell'aviazione civile e non solo. Lo si può vedere all'opera nell’eliporto chiamato Casa Agusta, che agevolerà la mobilità verso e dall’area di Expo. Il convertiplano AW609 è un aeroplano, con un peso al decollo di circa 8 tonnellate e una elevate velocità, va da Milano a Londra in due ore, ma ha le caratteristiche di un elicottero, con decollo e atterraggio in verticale.