La saga completa di Kingdom Hearts arriva su Nintendo Switch

L'annuncio è arrivato durante la presentazione dell'ultimo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate, popolare serie di videogiochi crossover picchiaduro pubblicata da Nintendo. L'azienda giapponese ha dichiarato che la fortunata saga Kingdom Hearts approderà anche su Nintendo Switch con la serie completa in versione cloud, in particolare Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts 3 + Re:Mind. Ad annunciarlo è stato il game director Masahiro Sakurai, che ha parlato di una grande occasione per i possessori di Nintendo Switch.