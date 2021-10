Call of Duty Mobile compie due anni, i consigli dello juventino Morata

Una saga che non si estingue, ma continua a rinnovarsi. Call of Duty: Mobile, la versione per smartphone del fortunato sparatutto di Activision, ha appena celebrato il suo secondo anniversario. La nuova stagione, Season 8: 2nd Anniversary, consentirà ai giocatori hanno di riesplorare la prima mappa Battle Royale di Call of Duty: Blackout con un’esperienza aggiornata e migliorata. Per celebrare un anniversario così importante Activision ha coinvolto il celebre calciatore Álvaro Morata.

I 5 consigli di Morata

“Adoro giocare a Call of Duty! Diventa insostituibile durante i lunghi viaggi con la squadra” ha detto l’attaccante bianconero. Già nel corso degli Europei aveva dichiarato la sua passione per il videogioco, condivisa con altri compagni di squadra come Koke dell’Atletico Madrid. Il numero 9 della Juventus ha elencato cinque consigli per essere un buon giocatore: