Festa degli insegnati, il doodle di Google

La festa è celebrata con un logo speciale del motore di ricerca. Si tratta di una festività laica celebrata in molti Stati del mondo per incentivare l'apprezzamento nei confronti dei maestri e professori

Oggi, martedì 5 ottobre, è la Giornata mondiale degli insegnanti. Una festività promossa nel 1994 dall’Unesco. In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, in diversi paesi vengono organizzate varie iniziative per ricordare l’importanza del ruolo degli insegnanti, il loro lavoro e gli sforzi che in tutto il mondo si stanno facendo per migliorare la loro condizione. La festa è celebrata anche da Google con uno dei suoi doodle al posto del logo del motore di ricerca.