WhatsApp, Instagram e Facebook down: segnalazioni da tutta Italia

"Sorry, something went wrong"

vedi anche

Gli effetti negativi di Instagram sui giovani: l’inchiesta del Wsj

“Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can” (Scusate, qualcosa è andato storto. Ci stiamo lavorando e lo sistemeremo il prima possibile): è il messaggio che compare se si prova ad accedere ai social di Zuckerbeg. Whatsapp, invece, appare del tutto offline. Niente più ultimi accessi, né tantomeno nuovi messaggi. Come accade spesso in questi casi, su Twitter impazzano gli hashtag #WhatsAppDown, #Instagra,Down e #FacebookDown. Non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte delle società interessate. L'ultimo disservizio che aveva interessato le tre app dell'ecosistema di Mark Zuckerberg risale allo scorso 19 marzo ed era durato 45 minuti.