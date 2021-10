Il Capitano Kirk di Star Trek nello spazio con Blue Origin

Dalla USS Enterprise alla capsula Blue Origin per esplorare nuovi modi di lanciare il business del turismo. Dopo giorni di indiscrezioni, è arrivata la conferma. William Shatner, il celebre "capitano Kirk" della saga di Star Trek, sarà uno dei passeggeri del volo spaziale di New Shepard in calendario il 12 ottobre. Ad annunciarlo la Blue Origin, la società del miliardario Jeff Bezos. Insieme a Shatner ci saranno a bordo il co-fondatore di Planet Labs, Chris Boshuizen e il co-fondatore di Meditata Glen de Vries.

Shatner, 90enne, noto per aver interpretato per decenni il comandate James T. Kirk in Stark Trek, diventerà così la persona più anziana a viaggiare nello spazio, superando il record di Wally Funk (82 anni) ottenuto in occasione della precedente missione di Blue Origin con l’obiettivo per Bezos di portare all’attenzione del grande pubblico le proprie attività.

Lo stesso Shatner, molto attivo sui social, aveva più volte manifestato in passato la voglia di tornare a salire a bordo di una navetta spaziale: nella primavera dello scorso anno,mentre la Nasa si preparava a rimandare in orbita un veicolo spaziale americano con equipaggio, partito direttamente dal suolo statunitense, Shatner aveva dichiarato scherzosamente di essere disponibile e di avere la tuta già pronta. Due mesi dopo aveva affermato in occasione del Comic-Con di San Diego che avrebbe presto fatto un viaggio nello spazio aprendo la possibilità di partecipare ad un’impresa come quella di Blue Origin.