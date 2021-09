Amazon, arriva il robot Astro: ecco cosa fa e quanto costa

Un robot che si muove su tre ruote, controllabile a distanza quando si è fuori casa, che può essere utilizzato per sorvegliare quello che accade le pareti domestiche, o per pattugliare la casa inviando ai proprietari avvisi se scopre qualcosa di inusuale. Ma anche per portare una birra o comunicare con altre persone in video. E’ Astro, il nuovo robot tuttofare di Amazon, in arrivo a fine anno sul mercato americano.