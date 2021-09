In arrivo 37 nuove emoji su dispositivi e app: immagini e significato

Il consorzio Unicode ha finalizzato la lista delle nuove faccine che a partire dal 2022 verranno caricate su smartphone, tablet, computer e app di messaggistica come WhatsApp. Verranno aggiunte anche 75 nuove varianti per quelle già esistenti, come nuove tonalità per i colori della pelle. Con il nuovo aggiornamento diventano 838 i disegnini a disposizione degli utenti

L’alfabeto delle emoji continua ad arricchirsi. Come ogni anno, il consorzio Unicode ha finalizzato la lista delle nuove faccine che a partire dal 2022 verranno caricate su smartphone, tablet, computer e app di messaggistica, tra cui WhatsApp. Ci saranno 37 nuove immagini, a cui si aggiungono 75 nuove varianti di emoji già esistenti, che prevedono nuove tonalità per i colori della pelle di alcune faccine dell'attuale catalogo. Con queste diventano 838 le emoji a disposizione sui dispositivi.

Cos’è il consorzio Unicode

Unicode è un’associazione che racchiude i più importanti sviluppatori di software e i produttori di hardware. Il consorzio ha stabilito un linguaggio universale per tutti i segni grafici, Unicode 14, adottato da ogni dispositivo: in questo modo il testo che appare su un supporto elettronico è leggibile e comprensibile anche quando viene inviato su un altro dispositivo. In questo linguaggio universale sono comprese anche le emoji. Per questo ogni anno Unicode procede ad aggiornare la sua lista. Negli ultimi tempi l’obiettivo che ha guidato le scelte è stato raggiungere una maggiore inclusività anche tra le faccine, dando la possibilità di scegliere il colore della pelle, oltre alll’introduzione delle coppie Lgbt e del genere neutro.