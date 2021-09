Whatsapp, presto i messaggi vocali potranno essere letti come testo

Indiscrezione di WABetaInfo: già disponibile una versione Beta che gli utenti iOS possono ottenere su base volontaria Condividi:

Presto i vocali che si riceveranno via WhatsApp potranno essere letti come normali messaggi di testo. Al momento si tratta di poco più di un’indiscrezione, rivelata via Twitter da WABetaInfo. Tuttavia, sarebbe già disponibile una versione Beta che gli utenti iOS possono ottenere su base volontaria.

Nessun invio ai server di WhatsApp o Facebook leggi anche Apple, Mappe si aggiorna anche in Italia Il portale indipendente, che dal 2016 si occupa di pubblicare via web novità e aggiornamenti prima della loro ufficialità, ha anticipato la nuova funzionalità che permetterebbe all’app di messaggistica istantanea di casa Facebook di competere con la rivale Telegram (dove già si può fare attraverso un bot). Ad oggi, questa funzione è offerta solo da app esterne al sistema Facebook. La principale preoccupazione quando si tratta di contenuti personali e, in questo caso, della propria voce, è sempre la privacy. Tuttavia, come assicura WABetaInfo, i messaggi vocali che saranno trascritti “non saranno inviati al server di WhatsApp o Facebook”. La nuova funzione, ora attiva in versione Beta sui dispositivi iOS a scelta, “sarebbe infatti basata sul sistema di riconoscimento vocale di Apple”.

