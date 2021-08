Khaby Lame, la star di TikTok lancia il suo primo negozio di vestiti

Il negozio di Khaby Lame

Su Instagram è stato creato anche un profilo dedicato al negozio sul quale è stata data la notizia dell'apertura. Il sito, per il momento, riporta una pagina temporanea sulla quale si può lasciare il proprio indirizzo email per essere contattati direttamente nel giorno del lancio, la cui data non è ancora nota. Gli utenti provvisti di password privata possono invece navigare all'interno del sito. Non si conosce neanche cosa sarà messo in vendita, ma probabilmente si tratterà di capi di abbigliamento e accessori con il nome della star social e un logo che potrebbe essere quello del Khaby shop: un'immagine dell'influencer nella posa che lo ha reso famoso. Dalla descrizione dell'iniziativa potrebbe trattarsi di un esperimento in divenire. I prodotti sarebbero limitati in magazzino, quindi si prevederebbe una fornitura, almeno inizialmente, di pochi capi.