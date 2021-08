Tesla Bot, Elon Musk annuncia il progetto per il robot umanoide

L’imprenditore Elon Musk, fondatore dell’azienda Tesla, ha annunciato il progetto che lo terrà impegnato nei prossimi anni. Si tratta di “Tesla Bot”, un robot umanoide che sarà in grado di muoversi nel mondo, riconoscere gli ostacoli e comunicare con gli esseri umani per svolgere alcuni compiti. L’obiettivo finale è quello di mettere a disposizione i robot per automatizzare i lavori ripetitivi o pericolosi. Musk ha presentato il progetto, che per ora resta un’idea, in un evento dedicato all’intelligenza artificiale.

Come sarà il robot

Sul palco Musk ha mostrato anche un prototipo non funzionante per mostrare che aspetto avrà l’automa. La prima rassicurazione è che sarà progettato in modo da non essere pericoloso per gli umani: sarà sempre possibile superare il robot in forza e velocità. Il “manichino”, di colore bianco e nero, è alto 175 centimetri e pesa 56 chili. Potrà trasportare carichi di 20 chili e sollevare pesi fino a 68 chili, mentre la velocità di camminata massima sarà di circa 8 chilometri all’ora.