Antivirus, Norton acquista Avast per oltre 8 miliardi di dollari

NortonLifeLock, il colosso americano nel campo della sicurezza informatica, ha acquistato il suo concorrente Avast a un prezzo compreso tra 8,1 e 8,6 miliardi di dollari. A renderlo noto è la stessa società statunitense in un comunicato. I Consigli di amministrazione delle due aziende "ritengono che la fusione abbia una logica strategica e finanziaria convincente" e "rappresenti un'interessante opportunità per creare una nuova attività di sicurezza informatica dei consumatori leader del settore, sfruttando i marchi consolidati, la tecnologia e l'innovazione di entrambi i gruppi per offrire vantaggi sostanziali a consumatori, azionisti e altri soggetti interessati".

Questa operazione, ha commentato il Ceo di NortonLifeLock Vincent Pilette, "è un enorme passo avanti per la sicurezza informatica dei consumatori: alla fine ci consentirà di realizzare la nostra visione di proteggere e consentire alle persone di vivere la propria vita digitale in sicurezza". Con la fusione, l'azienda americana potrà "rafforzare la piattaforma di Cyber ​​Safety e renderla disponibile a più di 500 milioni di utenti", ha aggiunto.

"Migliori opportunità per innovare"

"In un momento in cui le minacce informatiche globali stanno crescendo, ma la penetrazione della sicurezza informatica rimane molto bassa", con NortonLifeLock "saremo in grado di accelerare la nostra visione condivisa di fornire una protezione informatica per i consumatori di tutto il mondo", ha sottolineato Ondrej Vlcek, il Ceo di Avast. "I nostri team avranno migliori opportunità di innovare e sviluppare soluzioni e servizi avanzati", ha concluso.